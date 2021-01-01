Шьем куклу своими руками: выкройки и мастер-классы
Разнообразных выкроек текстильных кукол в сети много. Но выбрать какую-то одну сложно: приходится открывать все страницы подряд и сравнивать каждую. Мы поможем упростить этот занятие. В одной статье мы собрали 50 мастер-классов и выкроек для кукол из ткани. Варианты самые разные. От несложных — но все равно прекрасных — схем для начинающих до серьезных авторских работ.
Не нужно открывать множество окон в браузере, не нужно запоминать, на какой странице какой мк. Просто листайте вниз. Подходящая именно вам текстильная кукла обязательно найдется.
В мастер-классе рассмотрим, как сшить саму куклу. По желанию ее можно просто раскрасить. Или нарядить в одежду, детали штанишек, курточки и банта есть на той же выкройке.
Инструменты и материалы
2-3. Сшейте все детали (кроме головы!) по контуру. Голову сшивайте только вдоль одной стороны, не по кругу. На фото на стороне, где нужно шить, лежит маркер.
Лучше делать мелкие стежки, так кукла получится аккуратнее. И не забывайте везде оставить место для выворачивания. На выкройке эти места обозначены пунктиром.
4-5. Вырезайте сшитые детали. Там, где уже сшили, лучше вырезать контуры зубчиком. В других местах (внизу туловища, например) — просто по размеченной линии.
6-7-8. Пришло время сделать голову нашей куклы из ткани. Вырезайте обе половинки, проутюжте на них швы. Соедините половинки и скрепите булавками. Сшивайте кукольную голову по периметру. Не забудьте про отметку пунктиром — это место нужно оставить свободным.
9. Выворачивайте все сшитые детали и утюжте швы.
10. Набейте ноги будущей текстильной куклы наполнителем. Здесь пригодится палочка для суши. Трамбуйте ей наполнитель, чтобы убедиться, что он заполнит всю деталь без пустот.
11. Зашейте края. Да, по той самой пунктирной линии.
12. Пришейте ноги к одной половинке туловища. Здесь хорошо подойдет шов «вперед иголку».
13. Набивайте туловище наполнителем. Проверяйте, чтобы он распространился повсюду и лежал довольно плотно.
14. Потайным швом зашивайте туловище.
15. Туго набейте наполнителем голову куклы.
16. Чуть-чуть подверните и приметайте край детали (по сути это шея).
17-18. Закрепите голову на туловище (булавками) и пришейте потайным швом.
19. Беремся за маленькие «ушки». Это будущие волосы куклы. Подверните и приметайте край (так же, как это только что делали с шеей).
20. Набейте эти две детальки наполнителем и приложите к голове куклы.Закрепите булавками.
21. Пришивайте потайным швом. Когда готово — убирайте нитки наметки.
22. Набейте наполнителем ручки и зашейте их.
Крепление рук. Здесь как раз пригодятся пуговицы, упомянутые в списке материалов: вот они, на фото обозначены стрелочками.
Пуговично-нитяное крепление делается так. Руки куклы прикладываются к туловищу, размечается место, где они должны быть. Пуговица крепится к руке (например, правой) несколькими стежками. После это иголкой протыкают тело текстильной куклы насквозь. На фото это обозначено красным пунктиром. Иголка должна выйти в отмеченной точке — чтобы руки были расположены симметрично и согласно предварительной схеме.
Теперь пришивают вторую руку (вместе со второй пуговицей).
23-24. Финальный этап — окраска. Маркером или мелком разметьте линию волос на передней и задней стороне головы.
25. Разметьте глаза куклы.
26. Поверх метки нарисуйте глаза. Лучше всего использовать специальную краску по ткани.
27. Тщательно закрасьте волосы. Здесь нужно особенно постараться: после высыхания краска бледнеет и часто обнаруживаются непрокрашенные места. Особенно этим страдают швы. На них краску точно не нужно жалеть.
Когда краска высохнет, ее нужно закрепить. Посмотрите инструкцию на вашей упаковке. Обычно проглаживают утюгом через ткань. Или 5-7 минут обдувают горячим феном.
Финальный штрих: придайте вашей текстильной кукле немного румянца. Способов много. В данном случае используется красный акварельный карандаш.
Среди шитых кукол тильды, пожалуй, самые распространенные. Чтобы создать такую изящную красотку своими руками, не нужно постигать сложные навыки шитья. И материала много не потребуется. Всё довольно просто и очевидно. Детали сшиваются на машинке. У тильды не предусмотрена тонкая проработка пальчиков и трудоемкая роспись лица. Зато ей можно сшить интересные наряды и одевать, как настоящую принцессу.
Автор этой выкройки — Екатерина Онешко.
Здесь видно, насколько большое значение играет поза и антураж. По сути это такая же текстильная кукла, как и выше, только скроенная и сшитая иначе. Плюс интересные детали. А в результате — совсем другое изделие.
Получается, что туловище куклы из ткани — это просто заготовка. Основа для игры фантазии и проявления швейного мастерства)) Добавляем кружевные оборки, вязаные носочки,бантики, рюшечки... И наша стандартная заготовка тильды превращается в маленькую принцессу 🥰
Автор выкройки — Екатерина Онешко.
Такие куклы — в виде девочки-подростка — сейчас очень популярны. И своими руками ее сшить несложно — взгляните какая простая выкройка.
Дополнительный плюс выкройки — можно придать ей индивидуальности, сделать похожей на какого-либо конкретного человека. Так интерьерная кукла становится еще более интересным подарком. Ведь с индивидуальными чертами она будет в прямом смысле слова неповторимой.
Автор — Алина Минина.
Вот наглядный пример индивидуализации. Другие куклы, сшитые по этой же выкройке, но такие непохожие друг на друга.
Конечно, здесь большую роль играет одежда. Пожалуй, сшить наряд сложнее, чем саму девочку. Особенно трудно приходится с обувью. Ох, хорошо бы обувь для текстильных кукол где-нибудь продавалась уже готовой. И не нужно было бы с ней возиться и все делать своими руками 🤔
Этот образ придумала восемнадцатилетняя Сюзанна Вулкот, основательница компании Gorjuss. А множество рукодельниц вдохновились идеей. И создали свои варианты. Вот один из них.
Выкройка очень простой куколки из фетра. Пожалуй, такая больше всего подходит для начинающих. Здесь сразу все: и сама кукла, и одежда для нее. Не требуется даже сложного рисования — прическа выкраивается отдельной несложной деталью.
Кажется, у этой выкройки такой же простой дизайн, что у предыдущей. Но взгляните внимательнее. Чтобы девочка могла принимать разные позы и чтобы у нее красиво выглядела рука с пальчиками, внутрь нужно вставлять каркас из проволоки. Кстати, обратите внимание, как здесь оформлены пальчики.
Глаза и губы здесь — роспись акриловой краской. А вот щечки окрашены пастелью.
Очень удобная выкройка текстильной куклы. Наряд сразу в комплекте с телом. Всё уже по размеру, не нужно искать, подгонять и перекраивать, если оказалось длиннее или короче.
Как уже понятно из названия — это Тильда с более изящными ногами. Помните, выше уже была Тильда вообще без ног — с цельнокроенной юбкой. Больше выкроек красивых интерьерных кукол — больше возможности преобразить интерьер. И больше вариантов сделать интересный подарок 😊
Такие текстильные куклы — верх рукодельного искусства 🤗 Так что эта выкройка для опытных мастериц. Суставы здесь подразумевают подвижное нитяное соединение — обратите внимание на фото.
Автор — Татьяна Качалина.
Да. Кто сказал, что шитые куклы должны быть очень условны и нереалистичны? Нет-нет-нет. Конечно, излишний реализм не всегда нужен, но вот такой, поданный с юмором... Очень даже уместен. Тем более, что можно сделать целую серию таких непохожих друг на друга красоток.
Очень редкая выкройка текстильной куклы. Во всяком случае судя по тому, что невозможно найти файл с четким изображением. Только такой, что представлены здесь. Впрочем, крой здесь несложный, мелких деталей нет, так что и такого изображения достаточно. А сам игрушечный малыш такой милый, что правильнее даже сказать «не достаточно — а обязательно». Только представьте, как он украсит интерьер 😊
Принцип крепления головы таких малышей примерно такой, как на этом фото. Изображена другая кукла, но в общем все одинаково. Да и ракурс очень наглядный.
Очень простые выкройки из журнала.
Очень подробная выкройка текстильной куклы. И такое же подробное, пошаговое, описание действий. Расписано буквально все, вплоть до способа сделать косички. А еще сразу дается и одежда: платье и шляпа. Точно по размеру, осталось только распечатать, раскроить и сшить.
№ 16 Тедди-долл
Да, название этой текстильной куклы звучит странно.Это потому что в нем соединяются два слова и даже два образа. Кукла, сделанная своими руками, и такой же медвежонок — «тедди».
Лицо можно делать не из ткани, а такое же, как на фото. Для этого проще всего взять полимерную глину и специальную форму. Вот в этом уроке рассказывается, как сделать такое личико.
Собственно, с готового лица все и начинается. Оно задает характер, настроение и даже форму тела будущей куклы. В общем-то, в окружающей мире все точно так же. По одному лицу человека можно догадаться, как он выглядит, как двигается и даже как разговаривает.
Короче говоря, лицо тедди-долл — стартовая точна. Под него рисуется первый эскиз. Выглядит это так.
Выкройка тела здесь похожа на мишку-тедди — так принято. И соединение деталей делается так же, как это делают у мишек: на шплинтах. Это тоже нужно учитывать и предусмотреть на эскизе место для шплинтов. Верхние лапки такого «мишки» крепятся шплинтами 25 мм, нижние — 30 мм. Вот как выглядит эта схема в традиционной кукле.
В итоге выкройка тедди-долл должна содержать туловище, лапы (не слишком тонкие и не слишком изогнутые, иначе их трудно вывернуть после сшивания) и ступни для нижних лап. И конечно же голову с очаровательными мохнатыми ушками 🥰
Еще одна работа Олеси Пустовой. Такая же яркая и несложная, как и те, что были в начале статьи.
Очень милая и простая выкройка для тех, кто только начинает шить текстильных кукол.
Для таких кукол покупают специальные обувь и волосы, так называемые трессы.
Чтобы сшить такие куклы, подбирают разные виды ткани. Для головы лучше взять тонкий трикотаж: он хорошо натягивается и не дает грубых складок. Для тела подойдет более плотная ткань.
По этой выкройке получается кукла высотой 32 см. Учитывайте это, отмеряя ткань.
Пошаговый мастер-класс.
Голова. Для основы понадобится пенопластовый шар 7-9 см (как те, что используют для маленьких топиариев). Шар по кругу оклеивается полоской синтепона или холлофайбера. Эта заготовка вставляется в деталь «головы».
Верх получившейся головы стягивается ниткой на макушке. Натягивать ткань нужно как следует, чтобы не оставалось складок.
Когда излишки материала срезаны, можно приступать к прическе. Для начала на голову наклеивается «базовый слой»: шерсть того же цвета, что и волосы. Это нужно, чтобы ткань головы не просвечивалась между прядками.
Затем покупные волосы (трессы) пришивают по кругу, ряд за рядом. Всего уйдет примерно метр. Шить начинают с затылка, заканчивают макушкой.
Тело, руки и ноги . Здесь все шьется обычным способом. Мы уже описывали это на примере первой куклы из ткани. Ручки ножки сшиваются, выворачиваются и набиваются синтепоном или другим наполнителем.
К телу они крепятся уже известным вам пуговично-нитяным методом.
Небольшой бонус. Обычно глаза куклам из ткани делают в виде двух черных точек. И этого вполне достаточно: взгляните на двух первых большеножек или на самый верхний пример в этой подборке.
Но если вам хочется чего-то большего, можно нарисовать более реалистичные глаза. Возьмите тонкую кисточку, акриловые краски. И попробуйте повторить эти пошаговые картинки.
Видео по пошиву очаровашки.
Урок, как подготовить ткань.
Урок по росписи лица. Рассказывается, как правильно рисовать глаза.
Не нужно открывать множество окон в браузере, не нужно запоминать, на какой странице какой мк. Просто листайте вниз. Подходящая именно вам текстильная кукла обязательно найдется.
№ 1 Выкройка милой куклы-пампушки из ткани
В мастер-классе рассмотрим, как сшить саму куклу. По желанию ее можно просто раскрасить. Или нарядить в одежду, детали штанишек, курточки и банта есть на той же выкройке.
Инструменты и материалы
- Ножницы.
- Утюг или фен.
- Мелок по ткани или маркер.
- Игла для шитья.
- Нитки.
- Синтетические кисточки средней жесткости.
- Краска по ткани (для глаз и прически).
- Акварельный карандаш (для щек).
- Распечатанная выкройка.
- Ткань телесного цвета. Для тела средней куклы — 30-35 см — нужен отрез 55х45 см. Можно взять более узкий, 110х17, на таком тоже поместятся все детали.
- Наполнитель (синтепон, холофайбер).
- Две пуговицы (это не для одежды, а для крепления рук. Подробнее о технике крепления расскажет чуть ниже).
Поэтапный МК1. Раскрой. Взгляните, почти все детали, чтобы сшить куклу, нужны в четырех экземплярах. Поэтому сложите приготовленную ткань вдвое и перенесите на нее детали выкройки. Ногу, руку, голову и волосы — по два раза. Туловище — один раз.
2-3. Сшейте все детали (кроме головы!) по контуру. Голову сшивайте только вдоль одной стороны, не по кругу. На фото на стороне, где нужно шить, лежит маркер.
Лучше делать мелкие стежки, так кукла получится аккуратнее. И не забывайте везде оставить место для выворачивания. На выкройке эти места обозначены пунктиром.
|
4-5. Вырезайте сшитые детали. Там, где уже сшили, лучше вырезать контуры зубчиком. В других местах (внизу туловища, например) — просто по размеченной линии.
6-7-8. Пришло время сделать голову нашей куклы из ткани. Вырезайте обе половинки, проутюжте на них швы. Соедините половинки и скрепите булавками. Сшивайте кукольную голову по периметру. Не забудьте про отметку пунктиром — это место нужно оставить свободным.
9. Выворачивайте все сшитые детали и утюжте швы.
10. Набейте ноги будущей текстильной куклы наполнителем. Здесь пригодится палочка для суши. Трамбуйте ей наполнитель, чтобы убедиться, что он заполнит всю деталь без пустот.
11. Зашейте края. Да, по той самой пунктирной линии.
12. Пришейте ноги к одной половинке туловища. Здесь хорошо подойдет шов «вперед иголку».
13. Набивайте туловище наполнителем. Проверяйте, чтобы он распространился повсюду и лежал довольно плотно.
14. Потайным швом зашивайте туловище.
15. Туго набейте наполнителем голову куклы.
16. Чуть-чуть подверните и приметайте край детали (по сути это шея).
17-18. Закрепите голову на туловище (булавками) и пришейте потайным швом.
19. Беремся за маленькие «ушки». Это будущие волосы куклы. Подверните и приметайте край (так же, как это только что делали с шеей).
20. Набейте эти две детальки наполнителем и приложите к голове куклы.Закрепите булавками.
21. Пришивайте потайным швом. Когда готово — убирайте нитки наметки.
22. Набейте наполнителем ручки и зашейте их.
Крепление рук. Здесь как раз пригодятся пуговицы, упомянутые в списке материалов: вот они, на фото обозначены стрелочками.
Пуговично-нитяное крепление делается так. Руки куклы прикладываются к туловищу, размечается место, где они должны быть. Пуговица крепится к руке (например, правой) несколькими стежками. После это иголкой протыкают тело текстильной куклы насквозь. На фото это обозначено красным пунктиром. Иголка должна выйти в отмеченной точке — чтобы руки были расположены симметрично и согласно предварительной схеме.
Теперь пришивают вторую руку (вместе со второй пуговицей).
|
23-24. Финальный этап — окраска. Маркером или мелком разметьте линию волос на передней и задней стороне головы.
25. Разметьте глаза куклы.
26. Поверх метки нарисуйте глаза. Лучше всего использовать специальную краску по ткани.
27. Тщательно закрасьте волосы. Здесь нужно особенно постараться: после высыхания краска бледнеет и часто обнаруживаются непрокрашенные места. Особенно этим страдают швы. На них краску точно не нужно жалеть.
Когда краска высохнет, ее нужно закрепить. Посмотрите инструкцию на вашей упаковке. Обычно проглаживают утюгом через ткань. Или 5-7 минут обдувают горячим феном.
Финальный штрих: придайте вашей текстильной кукле немного румянца. Способов много. В данном случае используется красный акварельный карандаш.
|
№2 Выкройка куклы тильда
Среди шитых кукол тильды, пожалуй, самые распространенные. Чтобы создать такую изящную красотку своими руками, не нужно постигать сложные навыки шитья. И материала много не потребуется. Всё довольно просто и очевидно. Детали сшиваются на машинке. У тильды не предусмотрена тонкая проработка пальчиков и трудоемкая роспись лица. Зато ей можно сшить интересные наряды и одевать, как настоящую принцессу.
Автор этой выкройки — Екатерина Онешко.
№3 Кукла с согнутыми ногами
Здесь видно, насколько большое значение играет поза и антураж. По сути это такая же текстильная кукла, как и выше, только скроенная и сшитая иначе. Плюс интересные детали. А в результате — совсем другое изделие.
Получается, что туловище куклы из ткани — это просто заготовка. Основа для игры фантазии и проявления швейного мастерства)) Добавляем кружевные оборки, вязаные носочки,бантики, рюшечки... И наша стандартная заготовка тильды превращается в маленькую принцессу 🥰
Автор выкройки — Екатерина Онешко.
№4 Интерьерная кукла из ткани
Такие куклы — в виде девочки-подростка — сейчас очень популярны. И своими руками ее сшить несложно — взгляните какая простая выкройка.
Дополнительный плюс выкройки — можно придать ей индивидуальности, сделать похожей на какого-либо конкретного человека. Так интерьерная кукла становится еще более интересным подарком. Ведь с индивидуальными чертами она будет в прямом смысле слова неповторимой.
Автор — Алина Минина.
Вот наглядный пример индивидуализации. Другие куклы, сшитые по этой же выкройке, но такие непохожие друг на друга.
Конечно, здесь большую роль играет одежда. Пожалуй, сшить наряд сложнее, чем саму девочку. Особенно трудно приходится с обувью. Ох, хорошо бы обувь для текстильных кукол где-нибудь продавалась уже готовой. И не нужно было бы с ней возиться и все делать своими руками 🤔
№5 Выкройка куклы Горджус
Этот образ придумала восемнадцатилетняя Сюзанна Вулкот, основательница компании Gorjuss. А множество рукодельниц вдохновились идеей. И создали свои варианты. Вот один из них.
№6 Куколка-игольницаНе совсем стандартная тильда. В этой выкройке предусмотрена цельнокроенная юбка. Почему так понятно из ее назначения: появляется достаточно места для иголок и булавок.
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№7 Милая малышка
Выкройка очень простой куколки из фетра. Пожалуй, такая больше всего подходит для начинающих. Здесь сразу все: и сама кукла, и одежда для нее. Не требуется даже сложного рисования — прическа выкраивается отдельной несложной деталью.
№8 Более сложная кукла «Розовая девочка»
Кажется, у этой выкройки такой же простой дизайн, что у предыдущей. Но взгляните внимательнее. Чтобы девочка могла принимать разные позы и чтобы у нее красиво выглядела рука с пальчиками, внутрь нужно вставлять каркас из проволоки. Кстати, обратите внимание, как здесь оформлены пальчики.
Глаза и губы здесь — роспись акриловой краской. А вот щечки окрашены пастелью.
№ 9 Тильда с одеждой
Очень удобная выкройка текстильной куклы. Наряд сразу в комплекте с телом. Всё уже по размеру, не нужно искать, подгонять и перекраивать, если оказалось длиннее или короче.
№ 10 Балерина
Как уже понятно из названия — это Тильда с более изящными ногами. Помните, выше уже была Тильда вообще без ног — с цельнокроенной юбкой. Больше выкроек красивых интерьерных кукол — больше возможности преобразить интерьер. И больше вариантов сделать интересный подарок 😊
№ 11 Шарнирная кукла
Такие текстильные куклы — верх рукодельного искусства 🤗 Так что эта выкройка для опытных мастериц. Суставы здесь подразумевают подвижное нитяное соединение — обратите внимание на фото.
Автор — Татьяна Качалина.
№ 12 Тильды разной комплекции
Да. Кто сказал, что шитые куклы должны быть очень условны и нереалистичны? Нет-нет-нет. Конечно, излишний реализм не всегда нужен, но вот такой, поданный с юмором... Очень даже уместен. Тем более, что можно сделать целую серию таких непохожих друг на друга красоток.
№ 13 Трогательный малыш
Очень редкая выкройка текстильной куклы. Во всяком случае судя по тому, что невозможно найти файл с четким изображением. Только такой, что представлены здесь. Впрочем, крой здесь несложный, мелких деталей нет, так что и такого изображения достаточно. А сам игрушечный малыш такой милый, что правильнее даже сказать «не достаточно — а обязательно». Только представьте, как он украсит интерьер 😊
|
Принцип крепления головы таких малышей примерно такой, как на этом фото. Изображена другая кукла, но в общем все одинаково. Да и ракурс очень наглядный.
№ 14 Шитые куклы на брелочки
Очень простые выкройки из журнала.
№ 15 Кукла в натуральную величину
Очень подробная выкройка текстильной куклы. И такое же подробное, пошаговое, описание действий. Расписано буквально все, вплоть до способа сделать косички. А еще сразу дается и одежда: платье и шляпа. Точно по размеру, осталось только распечатать, раскроить и сшить.
№ 16 Тедди-долл
Да, название этой текстильной куклы звучит странно.Это потому что в нем соединяются два слова и даже два образа. Кукла, сделанная своими руками, и такой же медвежонок — «тедди».
Лицо можно делать не из ткани, а такое же, как на фото. Для этого проще всего взять полимерную глину и специальную форму. Вот в этом уроке рассказывается, как сделать такое личико.
Собственно, с готового лица все и начинается. Оно задает характер, настроение и даже форму тела будущей куклы. В общем-то, в окружающей мире все точно так же. По одному лицу человека можно догадаться, как он выглядит, как двигается и даже как разговаривает.
Короче говоря, лицо тедди-долл — стартовая точна. Под него рисуется первый эскиз. Выглядит это так.
|
Выкройка тела здесь похожа на мишку-тедди — так принято. И соединение деталей делается так же, как это делают у мишек: на шплинтах. Это тоже нужно учитывать и предусмотреть на эскизе место для шплинтов. Верхние лапки такого «мишки» крепятся шплинтами 25 мм, нижние — 30 мм. Вот как выглядит эта схема в традиционной кукле.
В итоге выкройка тедди-долл должна содержать туловище, лапы (не слишком тонкие и не слишком изогнутые, иначе их трудно вывернуть после сшивания) и ступни для нижних лап. И конечно же голову с очаровательными мохнатыми ушками 🥰
№ 17 Жизнерадостная селянка
Еще одна работа Олеси Пустовой. Такая же яркая и несложная, как и те, что были в начале статьи.
№ 18 Очаровательная барышня
Очень милая и простая выкройка для тех, кто только начинает шить текстильных кукол.
№ 19 Куклы-большеножки в натуральную величину
Для таких кукол покупают специальные обувь и волосы, так называемые трессы.
Чтобы сшить такие куклы, подбирают разные виды ткани. Для головы лучше взять тонкий трикотаж: он хорошо натягивается и не дает грубых складок. Для тела подойдет более плотная ткань.
По этой выкройке получается кукла высотой 32 см. Учитывайте это, отмеряя ткань.
Пошаговый мастер-класс.
Голова. Для основы понадобится пенопластовый шар 7-9 см (как те, что используют для маленьких топиариев). Шар по кругу оклеивается полоской синтепона или холлофайбера. Эта заготовка вставляется в деталь «головы».
|
Верх получившейся головы стягивается ниткой на макушке. Натягивать ткань нужно как следует, чтобы не оставалось складок.
|
Когда излишки материала срезаны, можно приступать к прическе. Для начала на голову наклеивается «базовый слой»: шерсть того же цвета, что и волосы. Это нужно, чтобы ткань головы не просвечивалась между прядками.
Затем покупные волосы (трессы) пришивают по кругу, ряд за рядом. Всего уйдет примерно метр. Шить начинают с затылка, заканчивают макушкой.
|
Тело, руки и ноги . Здесь все шьется обычным способом. Мы уже описывали это на примере первой куклы из ткани. Ручки ножки сшиваются, выворачиваются и набиваются синтепоном или другим наполнителем.
|
К телу они крепятся уже известным вам пуговично-нитяным методом.
|
Небольшой бонус. Обычно глаза куклам из ткани делают в виде двух черных точек. И этого вполне достаточно: взгляните на двух первых большеножек или на самый верхний пример в этой подборке.
Но если вам хочется чего-то большего, можно нарисовать более реалистичные глаза. Возьмите тонкую кисточку, акриловые краски. И попробуйте повторить эти пошаговые картинки.
|
№ 20 Видео мастер-классы, как сшить куклу из ткани
Видео по пошиву очаровашки.
Урок, как подготовить ткань.
Урок по росписи лица. Рассказывается, как правильно рисовать глаза.
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