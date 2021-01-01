Шьем куклу своими руками: выкройки и мастер-классы

№ 1 Выкройка милой куклы-пампушки из ткани

Ножницы.

Утюг или фен.

Мелок по ткани или маркер.

Игла для шитья.

Нитки.

Синтетические кисточки средней жесткости.

Краска по ткани (для глаз и прически).

Акварельный карандаш (для щек).

Распечатанная выкройка.

Ткань телесного цвета. Для тела средней куклы — 30-35 см — нужен отрез 55х45 см. Можно взять более узкий, 110х17, на таком тоже поместятся все детали.

Наполнитель (синтепон, холофайбер).

Две пуговицы (это не для одежды, а для крепления рук. Подробнее о технике крепления расскажет чуть ниже).

Поэтапный МК

кроме головы!

№2 Выкройка куклы тильда

№3 Кукла с согнутыми ногами





№4 Интерьерная кукла из ткани

№5 Выкройка куклы Горджус

№6 Куколка-игольница

Разнообразных выкроек текстильных кукол в сети много. Но выбрать какую-то одну сложно: приходится открывать все страницы подряд и сравнивать каждую. Мы поможем упростить этот занятие. В одной статье мы собрали 50 мастер-классов и выкроек для кукол из ткани. Варианты самые разные. От несложных — но все равно прекрасных — схем для начинающих до серьезных авторских работ.Не нужно открывать множество окон в браузере, не нужно запоминать, на какой странице какой мк. Просто листайте вниз. Подходящая именно вам текстильная кукла обязательно найдется.В мастер-классе рассмотрим, как сшить саму куклу. По желанию ее можно просто раскрасить. Или нарядить в одежду, детали штанишек, курточки и банта есть на той же выкройке.1. Раскрой. Взгляните, почти все детали, чтобы сшить куклу, нужны в четырех экземплярах. Поэтому сложите приготовленную ткань вдвое и перенесите на нее детали выкройки. Ногу, руку, голову и волосы — по два раза. Туловище — один раз.2-3. Сшейте все детали () по контуру. Голову сшивайте только вдоль одной стороны, не по кругу. На фото на стороне, где нужно шить, лежит маркер.Лучше делать мелкие стежки, так кукла получится аккуратнее. И не забывайте везде оставить место для выворачивания. На выкройке эти места обозначены пунктиром.4-5. Вырезайте сшитые детали. Там, где уже сшили, лучше вырезать контуры зубчиком. В других местах (внизу туловища, например) — просто по размеченной линии.6-7-8. Пришло время сделать голову нашей куклы из ткани. Вырезайте обе половинки, проутюжте на них швы. Соедините половинки и скрепите булавками. Сшивайте кукольную голову по периметру. Не забудьте про отметку пунктиром — это место нужно оставить свободным.9. Выворачивайте все сшитые детали и утюжте швы.10. Набейте ноги будущей текстильной куклы наполнителем. Здесь пригодится палочка для суши. Трамбуйте ей наполнитель, чтобы убедиться, что он заполнит всю деталь без пустот.11. Зашейте края. Да, по той самой пунктирной линии.12. Пришейте ноги к одной половинке туловища. Здесь хорошо подойдет шов «вперед иголку».13. Набивайте туловище наполнителем. Проверяйте, чтобы он распространился повсюду и лежал довольно плотно.14. Потайным швом зашивайте туловище.15. Туго набейте наполнителем голову куклы.16. Чуть-чуть подверните и приметайте край детали (по сути это шея).17-18. Закрепите голову на туловище (булавками) и пришейте потайным швом.19. Беремся за маленькие «ушки». Это будущие волосы куклы. Подверните и приметайте край (так же, как это только что делали с шеей).20. Набейте эти две детальки наполнителем и приложите к голове куклы.Закрепите булавками.21. Пришивайте потайным швом. Когда готово — убирайте нитки наметки.22. Набейте наполнителем ручки и зашейте их.. Здесь как раз пригодятся пуговицы, упомянутые в списке материалов: вот они, на фото обозначены стрелочками.Пуговично-нитяное крепление делается так. Руки куклы прикладываются к туловищу, размечается место, где они должны быть. Пуговица крепится к руке (например, правой) несколькими стежками. После это иголкой протыкают тело текстильной куклы насквозь. На фото это обозначено красным пунктиром. Иголка должна выйти в отмеченной точке — чтобы руки были расположены симметрично и согласно предварительной схеме.Теперь пришивают вторую руку (вместе со второй пуговицей).23-24. Финальный этап — окраска. Маркером или мелком разметьте линию волос на передней и задней стороне головы.25. Разметьте глаза куклы.26. Поверх метки нарисуйте глаза. Лучше всего использовать специальную краску по ткани.27. Тщательно закрасьте волосы. Здесь нужно особенно постараться: после высыхания краска бледнеет и часто обнаруживаются непрокрашенные места. Особенно этим страдают швы. На них краску точно не нужно жалеть.Когда краска высохнет, ее нужно закрепить. Посмотрите инструкцию на вашей упаковке. Обычно проглаживают утюгом через ткань. Или 5-7 минут обдувают горячим феном.Финальный штрих: придайте вашей текстильной кукле немного румянца. Способов много. В данном случае используется красный акварельный карандаш.Среди шитых кукол тильды, пожалуй, самые распространенные. Чтобы создать такую изящную красотку своими руками, не нужно постигать сложные навыки шитья. И материала много не потребуется. Всё довольно просто и очевидно. Детали сшиваются на машинке. У тильды не предусмотрена тонкая проработка пальчиков и трудоемкая роспись лица. Зато ей можно сшить интересные наряды и одевать, как настоящую принцессу.Автор этой выкройки — Екатерина Онешко.Здесь видно, насколько большое значение играет поза и антураж. По сути это такая же текстильная кукла, как и выше, только скроенная и сшитая иначе. Плюс интересные детали. А в результате — совсем другое изделие.Получается, что туловище куклы из ткани — это просто заготовка. Основа для игры фантазии и проявления швейного мастерства)) Добавляем кружевные оборки, вязаные носочки,бантики, рюшечки... И наша стандартная заготовка тильды превращается в маленькую принцессу 🥰Автор выкройки — Екатерина Онешко.Такие куклы — в виде девочки-подростка — сейчас очень популярны. И своими руками ее сшить несложно — взгляните какая простая выкройка.Дополнительный плюс выкройки — можно придать ей индивидуальности, сделать похожей на какого-либо конкретного человека. Так интерьерная кукла становится еще более интересным подарком. Ведь с индивидуальными чертами она будет в прямом смысле слова неповторимой.Автор — Алина Минина.Вот наглядный пример индивидуализации. Другие куклы, сшитые по этой же выкройке, но такие непохожие друг на друга.Конечно, здесь большую роль играет одежда. Пожалуй, сшить наряд сложнее, чем саму девочку. Особенно трудно приходится с обувью. Ох, хорошо бы обувь для текстильных кукол где-нибудь продавалась уже готовой. И не нужно было бы с ней возиться и все делать своими руками 🤔Этот образ придумала восемнадцатилетняя Сюзанна Вулкот, основательница компании Gorjuss. А множество рукодельниц вдохновились идеей. И создали свои варианты. Вот один из них.Не совсем стандартная тильда. В этой выкройке предусмотрена цельнокроенная юбка. Почему так понятно из ее назначения: появляется достаточно места для иголок и булавок.

🌷 Всё для рукоделия и украшений. Фурнитура, подвески, шнуры, цепочки, стразы, стеклярус, пайетки, жемчуг, бусины из дерева, акрила, хрусталя и натуральных самоцветов 🤗

№7 Милая малышка

№8 Более сложная кукла «Розовая девочка»

№ 9 Тильда с одеждой

№ 10 Балерина

№ 11 Шарнирная кукла

№ 12 Тильды разной комплекции

№ 13 Трогательный малыш

№ 14 Шитые куклы на брелочки

№ 15 Кукла в натуральную величину





В итоге выкройка тедди-долл должна содержать туловище, лапы (не слишком тонкие и не слишком изогнутые, иначе их трудно вывернуть после сшивания) и ступни для нижних лап. И конечно же голову с очаровательными мохнатыми ушками 🥰

В итоге выкройка тедди-долл должна содержать туловище, лапы (не слишком тонкие и не слишком изогнутые, иначе их трудно вывернуть после сшивания) и ступни для нижних лап. И конечно же голову с очаровательными мохнатыми ушками 🥰

№ 17 Жизнерадостная селянка

№ 18 Очаровательная барышня

№ 19 Куклы-большеножки в натуральную величину

№ 20 Видео мастер-классы, как сшить куклу из ткани

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